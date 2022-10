Manu Burkart isst ein etwas ungewöhnliches Zmorge

Auf den ersten Blick ist es eine ganz gewöhnliche Familienszene, die Manu Burkart (44) auf Facebook postet. Die Familie sitzt am Zmorgetisch, es wird Toast gegessen und Kaffee getrunken. Dann schwenkt die Kamera auf den Kabarettisten und es fällt auf – für ihn ist es nicht wirklich gemütlich – und eine ausgewogene Mahlzeit sieht anders aus. Manu musste sich nämlich kürzlich an der Schulter operieren lassen und der Arm liegt deshalb jetzt in der Schlinge. Als Folge davon gibt es bei dem 44-Jährigen jetzt Tabletten statt Toast zum Frühstück.