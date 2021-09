Manuela Frey lässt Liebes-Bombe platzen

Dass die Beziehung sich zwischen dem Aargau und dem Wallis abspielen würde, war so nicht geplant. Ursprünglich kehrte Frey 2020 nach acht Jahren in den USA nur zurück, um den Lockdown daheim bei ihrer Familie zu verbringen. Nun aber hat sie ihr Apartment im Big Apple aufgegeben und ist dauerhaft in die Schweiz zurückgezogen. Für Jobs in der Modemetropole würde sie ad hoc rüberfliegen. «Als ich wieder hier war, habe ich mich extrem wohlgefühlt – die Sauberkeit, die Werte, es ist nicht so oberflächlich wie in New York», verrät sie der «Glückspost». Und auch einen weiteren Vorteil bringt das Leben in der Schweiz. «Natürlich ist es schön, die Familie wieder um mich zu haben.»