47'000 Menschen singen in Zürich mit Ed Sheeran

Am Freitagabend sang Ed Sheeran dann endlich auch vor breitem Publikum: 47'000 Menschen stimmten mit dem britischen Weltstar «The shape of you» und viele andere seiner Hits im Chor mit an. Heute Samstag gibt Sheeran sein zweites und letztes Konzert in Zürich. Zuvor performte er in München.