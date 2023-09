Marc Sways Mutter stammt aus der Küstenstadt Salvador im Nordosten Brasiliens. Das Land ist seine zweite Heimat. Einen Monat lang reist der Sänger mit der Familie in dieser umher. Letztmals waren sie 2015 hier. «Wir kehrten bewusst an gewisse Orte zurück, damit Naomi und Nahla diese Reise nicht nur fühlen, sondern dieses Mal auch bewusst verstehen.» Weggehen, ein wunderbares Fliehen vor dem Alltag, um auf andere Gedanken zu kommen. «Das ist doch das grösste Gut. Der ganze Rest, von Pensionskasse bis Spülmaschine einräumen, ist ganz weit weg!», sagt Sway. Für ihn dient die Reise als Inspiration für neue Songs. Und tatsächlich küsst ihn in Brasilien einmal mehr die Muse: Die Single «Why» (erscheint am 29. September) entsteht. Darin geht der Sänger der Frage nach, weshalb auch die guten Dinge im Leben immer vorbeigehen müssen. «Ein bittersüsser Schmerz», sagt er. «Es braucht Mut, das Glück zuzulassen, weil man genau weiss, dass es auch wieder vorbeigeht.» Er selbst sei «total trainiert darauf», in Momenten des Glücks innezuhalten.