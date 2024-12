Marc Wiederkehr fand sein Glück in Spanien

Marc Wiederkehr (68)

Beruf: Betriebswirtschafter (lic. oec. HSG), selbstständig erwerbend.

Leben in Zahlen: Verdient genug für ein sorgenfreies Leben, besitzt ein Einfamilienhaus in einem Wohnquartier in Madrid. In Spanien kostet das Kilo Brot zwischen 1 und 3 Euro, der Coiffeurbesuch unter 20 Euro.

Vor fast 30 Jahren zog es Marc Wiederkehr (58) wegen seiner Frau – einer gebürtigen Spanierin – nach Madrid. Schnell integrierte er sich in den Alltag. Bereits an der Universität lernte er Spanisch und beschäftigte sich mit der Geschichte und der Kultur Spaniens, veröffentlichte das Buch «Lange Schatten über Spanien» als historischen Roman. Die Geschichte handelt von einem Schweizer, der in den 1930er-Jahren in den Spanischen Bürgerkrieg verwickelt wird.