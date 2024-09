Marc Wilkins' grosses Ziel: Musik statt Bomben in der Ukraine

Schreckmoment für den Schweizer Regisseur Marc Wilkins (48) in der Ukraine: «Kürzlich jagte ein ukrainischer Helikopter eine russische Drohne hinter unserem Gemüsegarten.» Der gebürtige Berner, der mit Ehefrau Olga (35) und Tochter Mathilda (2) in einem kleinen Dorf bei Kiew lebt, arbeitet aktuell an einem Musik-Dokumentarfilm.