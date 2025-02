Marcel Huwyler – Zwischen Wortwitz und Mordlust

Aufgewachsen ist Huwyler mit zwei jüngeren Schwestern im aargauischen Merenschwand. Der Vater führte eine Wagnerei, die Mutter war Hausfrau und half dem Mann in der Werkstatt mit. «Als Kind war ich nie in den Ferien, dafür hatten wir kein Geld», erinnert sich der Erfolgsautor. Auch Bücher, abgesehen von einer Bibel, gabs im elterlichen Haushalt keine. In der Schule bekam er irgendwann mit, dass jeder Lehrer einen Kasten voller Bücher hat. Marcel las nach kurzer Zeit alles aus, er erhielt eine Sondererlaubnis, sich beim Oberstufenlehrer weiteren Lesestoff zu besorgen. Irgendwann radelte er mit dem Velo hinauf nach Affoltern am Albis in die dortige Gemeindebibliothek. Er hatte mitbekommen, dass er als Zehnjähriger dort an Bücher herankommt, die Erwachsenen vorbehalten sind. Er musste nur flunkern, sie seien für den Vater. Das erste Erwachsenenbuch, das er verschlang, war «Der weisse Hai».