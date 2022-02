Nun leben die Büchels schon seit 20 Jahren hier. Die 60 Quadratmeter grosse Terrasse bietet einen atemberaubenden Blick über das Rheintal in die Schweiz, wo Doris herkommt. Und auch Balzers, Büxis Heimatdorf, ist in der Ferne gut erkennbar. Tal und Berge präsentieren sich an diesem Tag in prachtvollem Weiss, da es in der Nacht geschneit hat. Zudem legt sich langsam Nebel über die Landschaft. «Ist dieses Panorama nicht herrlich?», schwärmt Büxi. Auf der Terrasse steht auch eine Blechbadewanne. Nur Dekoration? «Nein, im Sommer kühlen wir uns mit eiskaltem Wasser darin ab.»