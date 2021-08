Marco Fritsche: bald unter einem Dach mit seinem August

Ab nächster Woche ist er im TV erneut aktiv, um einsame Landwirte zur Zweisamkeit zu führen und glücklich zu machen. Für sich selbst hat «Bauer, ledig, sucht …»-Moderator Marco Fritsche, 45, ebenfalls eine neue Liebe gefunden. Nach der Trennung von seinem Mann vor anderthalb Jahren verliebte sich der Appenzeller vor wenigen Monaten in einen Bauernsohn: August Wick, 37, auf einem Hof aufgewachsen, war 2006 Mister-Schweiz-Kandidat, mimte als Schauspieler in der Soap «Verbotene Liebe» einen Arzt – und arbeitet heute als Immobilienbewirtschafter in Gossau SG. Diesen August zieht August bei Marco ein. In dessen Appenzeller Holzhaus wurde viel Platz frei – Fritsches langjährige Untermieterin, eine gute Freundin, zügelte an den Ortsrand, ins Grüne.