Marco Fritsche spricht über die Trennung von seinem Mann

Es war offensichtlich ein schleichender Prozess, der am Ende zur Trennung von Marco Fritsche, 44, und seinem Ex-Partner Martin Arnold, 36, führte. Die beiden waren acht Jahre lang ein Paar, sechs davon lebten sie in einer eingetragener Partnerschaft. Im Mai teilte Marco Fritsche dann via Instagram mit, dass sie fortan getrennte Wege gehen werden.