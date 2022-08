«Meine Liebesbriefe waren schwülstig»

Ihr grässlichster Urlaub?

Als 17-Jähriger reiste ich mit einem Euro-Domino-Zugticket durch Frankreich. In Bordeaux gings in den Ausgang und nach der Rückkehr in das schreckliche Hotel. Dort trank ich Leitungswasser, was mir auf der Rückreise ganz übel Flitzkacke bescherte.