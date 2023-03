Dieses Essen pusht unsere Ski-Stars zu Höchstleistungen

Corinne Suter macht sich mit Pasta fit fürs Weltcup-Finale

Ebenfalls auf einen Boost vom Teller hofft Ski-Ass Corinne Suter (28) und bereitet sich zu Hause in Flüelen am Herd auf das Weltcup-Finale in Soldeu in Andorra vor. Ihr Mise en Place für die stärkende Portion Spaghetti sieht allerdings etwas karg aus. Nebst einem Topf kochenden Wassers und einer Packung Urdinkel-Spaghetti hat die Schwyzerin nichts vorbereitet und ihre Fans fragen sich bereits, was sie sich für eine Sauce köcheln werde. Die Erklärung für das einseitige Mahl scheint jedoch relativ einfach zu sein: Beim Instagram-Post von Corinne Suter handelt es sich um Werbung für einen ihrer Sponsoren – eine Schweizer Pasta-Firma.