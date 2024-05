Marco Odermatt (26) liebt den Temporausch. Ob am Lauberhorn in Wengen, auf der Streif in Kitzbühel oder am Chuenisbärgli in Adelboden – der Schweizer Skistar rast weltmeisterlich die steilen Pisten hinunter. Mit 13 Weltcup-Siegen fuhr er die Konkurrenz im vergangenen Winter in Grund und Boden. Aber Odi ist auch auf sanften Wellen schnell unterwegs: Als Stargast des Schweizer Syndikats Alinghi Red Bull Racing fliegt er auf der 6,5 Tonnen schweren Foiling-Segeljacht «BoatOne» in Barcelona mit 100 Sachen übers kristallklare Mittelmeer! Der Nidwaldner verbringt einen Tag auf der Basis und blickt hinter die Kulissen beim Schweizer Team, das am 37. America’s Cup teilnehmen wird.