Diese zumindest optische Leichtigkeit ist auch der Grund, weshalb Odermatt bei all dem beeindruckenden Zahlensalat auch obenaus schwingt, wenn es um menschliche Faktoren geht. «Was Marco einzigartig macht: Er ist ein Botschafter über den Sport hinaus», sagt Diego Züger, 37, Marketingchef bei Swiss-Ski und selber Ex-Profi. «Wie er Erfolg an Erfolg reiht und dennoch alle Verpflichtungen wahrnimmt, fast jedes Autogramm gibt und dann noch Zeit hat, ein Bier zu trinken, wenn er Erfolg hat – das hats in den letzten Jahren so nie gegeben.» Selbst in den USA kennen die Leute neben Shiffrin vor allem Odermatt. Und ein Selfie mit ihm ist nicht nur bei Kindern begehrt, son-dern diese Saison ebenso bei Leuten, die im Weltcup arbeiten – und bei den Fahrerinnen. Zu Fuss rechtzeitig zu Terminen wie Startnummernauslosungen zu kommen, wird immer schwieriger, und die Kommunikationsverantwortliche Zoé Chastan hätte «problemlos genug zu tun», wenn sie sich nur um ihn anstatt ums ganze Männerteam kümmern würde. «Die Zusammenarbeit ist aber einfach: Wir erstellen einen Plan, und dann macht er es genau so. Er hat Geduld und nimmt sich Zeit. Das finde ich schön.»