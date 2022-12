Marco Odermatt will die dritte Tafel

In Nordamerika läuft es derzeit blendend für den Schweizer Ski-Überflieger Marco Odermatt (25). Am 26. November wurde er im kanadischen Lake Louise dritter in der Abfahrt, einen Tag darauf raste er im Super-G aufs oberste Treppchen. Nach dem Triumph reiste er gleich weiter in Richtung Süden ins über 2'000 Kilometer entfernte Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado, wo er die gleichen beiden Disziplinen in Angriff nehmen wird. 2019 und 2021 holte er dort bereits Gold im Super-G und mit einem Post auf Instagram macht er klar, was seine Ziele für die Rennen vom 2. (Abfahrt) und 3. Dezember (Super-G) sind.