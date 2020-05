Marco Rima stellt Corona-Massnahmen infrage

Der stete Rückgang der Neuinfektionen seit kurz nach Beginn des Lockdowns ermöglichte es dem Bundesrat, erste Massnahmen ab Ende April wieder zu lockern. Die Fallzahlen haben sich im niedrigen zweistelligen Bereich eingependelt. Am Sonntag vermeldete das Bundesamt für Gesundheit elf neue Fälle. Am 8. Juni steht somit die nächste Lockerungs-Etappe an, in der weiterführende Schulen, Campingplätze, Badis, Zoos, Kinos und weitere Einrichtungen wieder öffnen können.