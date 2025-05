Margaritha Dähler-Stettler gibt im Alter richtig Gas

Jetzt sitzt sie entspannt in ihrem Schrebergarten im Berner Weissenstein-Quartier, soeben hat sie mit Enkelsohn Nicolas (5) ein Bäumchen gepflanzt. Die Medaillen, die sie im März an der Masters-Hallen-WM in Florida abgeräumt hat, liegen ausgebreitet auf dem Tischchen. «Am meisten bedeutet mir die Silbermedaille im Hammerwerfen», erzählt sie. «Denn ich konnte endlich zeigen, was ich draufhabe.» In den Wurfdisziplinen sei die Konkurrenz auch in der Kategorie der 75- bis 80-Jährigen gross. Ein Jahr zuvor verpasste Margaritha Dähler-Stettler die Finalqualifikation. «Ich habe die Kugel einmal links und einmal rechts ins Netz geschmettert.» Sie lacht. «Da hatte ich ein schlechtes Gewissen meinem Trainer gegenüber – immerhin nimmt er sich für mich genauso viel Zeit wie für die Jungen.»