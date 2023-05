Immer alles geben

«Wer mich gut kennt, muss mir nur in die Augen blicken. Dort sieht man sehr genau, was mit mir los ist.» Am 5. Februar 1989 bei der WM-Abfahrt in Vail (Colorado) war die Botschaft klar: Konzentration. Siegeswille. Zuversicht. Maria ging noch ein letztes Mal in ihrer grossartigen Karriere ans Limit und wohl auch drüber hinaus, riskierte ein letztes Mal für eine Medaille Kopf und Kragen. Vorsprung im Ziel: 1,5 Sekunden. Im Spitzensport eine Weltreise. Am 18. März 1990 war Schluss. Maria Walliser kündigte im alten Schulhaus von Veysonnaz VS und exklusiv in der Schweizer Illustrierten ihren Rücktritt an. Sie verabschiedete sich aus dem Skizirkus mit Tränen in den geheimnisvoll blauen Augen.