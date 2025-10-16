Welche Eigenschaft hätten Sie lieber nicht?

Die Unart, alles schnell und auf einmal machen zu wollen. Als ich von den Ferien nach Hause kam, sah mein Garten aus wie der indonesische Dschungel. Anstatt mir Zeit zu lassen, raste ich dann mit der Säge drei Stunden brachial durch das Gehölz. Die Belohnung: ein Hexenschuss (lacht). Deshalb sage ich mir: schön eins nach dem anderen.