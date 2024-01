Mario Botta, der Baumeister der Nation

Egal, ob man seinen Stil mag oder nicht: Es steht ausser Frage, dass Mario Botta die zeitgenössische Architektur geprägt hat. Von 600 Entwürfen konnte er während seiner langen Karriere 100 verwirklichen. Nur selten lässt sich der Stararchitekt in die Karten blicken. Nicht, weil er etwas zu verbergen hätte. Nein, er hat dafür schlicht keine Zeit. Hell, modern und lang ist sein Studio in Mendrisio, diskret die Dame am Empfang. Man sitzt auf erstaunlich bequemen Botta-Stühlen – und staunt. Poster, Modelle, Zeichnungen, Skizzen: Es ist, als befände man sich auf einer optischen Zeitreise. Vom Tinguely-Museum in Basel, der Kathedrale von Évry in Frankreich, der Banca del Gottardo in Lugano TI bis zur Seilbahn auf dem Gipfel des Monte Generoso ist alles dokumentiert.