Marius Bear ist im ESC-Finale!

Der 66. Eurovision Song Contest findet dieses Jahr im PalaOlimpico in Turin statt. Am Dienstagabend wurde dort das erste von zwei Halbfinals abgehalten. 17 Acts standen mit ihren Teilnehmer-Songs auf der Bühne, zehn qualifizierten sich in der Show unter der Moderation von Laura Pausini (47), Alessandro Cattelan (41) und Mika (38) für das Finale am kommenden Samstag (14. Mai).