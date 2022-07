«Ich habe am Festival sechs Zelte abgefackelt»

FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt (28) ist nicht so oft an Openairs anzutreffen. «Früher habe ich oft Hip Hop gehört, da trug ich auch noch Baggy Pants und Cap und das ganze drum und dran.» Dieses Jahr zeigte er sich, ganz Politiker-konform, im blauen Hemdchen. Und Silberschmidt freut sich immer über die Schlagzeilen, die es jeweils zu den Openair gibt. Nun, wenn wir so an Marius Bear denken, käme uns da was in den Sinn.