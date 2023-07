Marius Bear, der mit bürgerlichem Namen ebenfalls Hügli heisst, gedenkt nun auf Instagram mit zwei liebevollen Bildern seinem Papa. Auf einem der Fotos ist ein gerahmtes Bild zu sehen, auf dem Baby-Marius in den Armen seines Vaters liegt. Die Aufnahme zeigt eine tiefe Verbundenheit zwischen Papa und Bub. Der trauernde Musiker hat zusätzlich ein neueres Foto seines Vaters veröffentlicht – «I love you Dad», schreibt der Sänger dazu. Fans des Appenzellers zeigen in den Kommentaren ihre Anteilnahme und schicken dem jungen Mann Kraft zu.