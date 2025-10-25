Marius Bear und seine Jasmin wandern nach Australien aus

Marius’ Vater, Ulrich Hügli, der an einem Hirntumor erkrankt ist, verstirbt 2023 innert kurzer Zeit. Ein tiefgreifender Schicksalsschlag für den Ostschweizer. «Er war mein sicherer Hafen», sagt Bear leise. «In dem Moment, als er ging, merkte ich, dass er mir mit Jasmine meine zukünftige Frau geschickt hat, um diesen grossen Platz im Herzen wieder zu füllen.» Die Zürcherin ist in dieser Zeit stets an seiner Seite, schreibt Abdankungskarten, hält die Familie zusammen. «Das hat mich tief geprägt. Sie hat gegeben, sich aufgeopfert – und das alles aus purer Selbstlosigkeit.» Eine Erfahrung, die sie als Paar zusammengeschweisst habe.