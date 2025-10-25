Marius Bear und seine Jasmin wandern nach Australien aus

«Chum, mir haued ab. Chum, mir fönd nöi ah», singt Marius Bear (32) lauthals mit seiner rauen, kraftvollen Stimme, während er eine grosse Landkarte auf dem Billardtisch im Dachstock seines Elternhauses im Appenzellerland ausbreitet. «Wieso dieser Song? Sing doch lieber einen deiner Hits», unterbricht ihn seine Verlobte Jasmine Wasmer (27) augenrollend und prustet los. Doch statt nach Amerika, wie es der Mundart-Ohrwurm von Adrian Stern vorsieht, geht es für den Sänger und die Marketing-Managerin im Februar nach Australien – und dafür stecken sie schon mitten in den Vorbereitungen.
«Wir wandern mit nur vier Koffern aus und wagen in Down Under einen Neustart», verrät der Musiker begeistert. Seine Liebste ergänzt: «Nur wir zwei und ein bisschen Mut.» Während Marius immer wieder im Ausland gelebt hat, ist es für Jasmine nie infrage gekommen – bis jetzt. «Irgendwie hat es plötzlich klick gemacht, und die Idee ist mit der Zeit zu einem Plan herangereift. Wenn nicht jetzt, wann dann?»
Kennengelernt haben sich die beiden vor zweieinhalb Jahren an einer Afterparty von «Art on Ice», wo der Sänger kurzfristig als Hauptact eingesprungen ist. «Unsere Begegnung war pures Schicksal», erinnert sich Jasmine. «Ich war ungeplant vor Ort und kannte ihn gar nicht als Musiker. Bei der Garderobe warteten wir beide auf unsere Jacken und verloren uns direkt in einem unerwartet tiefgründigen Gespräch.» Aus der Begegnung wird rasch Nähe, aus Nähe schliesslich eine Partnerschaft, die allerdings schon bald auf die Probe gestellt wird.
Marius’ Vater, Ulrich Hügli, der an einem Hirntumor erkrankt ist, verstirbt 2023 innert kurzer Zeit. Ein tiefgreifender Schicksalsschlag für den Ostschweizer. «Er war mein sicherer Hafen», sagt Bear leise. «In dem Moment, als er ging, merkte ich, dass er mir mit Jasmine meine zukünftige Frau geschickt hat, um diesen grossen Platz im Herzen wieder zu füllen.» Die Zürcherin ist in dieser Zeit stets an seiner Seite, schreibt Abdankungskarten, hält die Familie zusammen. «Das hat mich tief geprägt. Sie hat gegeben, sich aufgeopfert – und das alles aus purer Selbstlosigkeit.» Eine Erfahrung, die sie als Paar zusammengeschweisst habe.
Dass es die beiden nun nach Down Under führt, kommt nicht von ungefähr: Der Vater lebte 15 Jahre dort, weshalb Marius auch den australischen Pass besitzt. «Ich will sehen, wo er war, wen er kannte», sagt der Appenzeller. Doch es sind nicht nur die Spuren seines Vaters, die ihn antreiben: «In der Schweiz braucht jeder Sicherheit. Aber als Künstler muss ich Risiko zulassen können. Das will ich wieder lernen.» Passend dazu hat Bear jüngst den Song «Horizon» veröffentlicht. «Er steht sinnbildlich für alles, was kommt. Für Weite, Mut, Veränderung, Loslassen.»
Notfallzelt im Gepäck
Das Paar wird sich ein Wohnmobil kaufen – nicht als Ferienfahrzeug, sondern als dauerhaftes Zuhause. «Am Anfang wirds sicher eine Herausforderung auf so engem Raum. Aber wir wissen, wie man Konflikte verhindert. Kommunikation ist unser Schlüssel», sagt Jasmine und scherzt: «Es muss aber ein Zelt mit für den Fall, dass wir uns verkrachen. Wobei, wir haben zu grossen Respekt vor den krabbelnden und giftigen Tieren.»
Vom Strassenmusiker zum grossen Auftritt am Eurovision Song Contest, zweifachen Swiss-Music-Award-Gewinner und schliesslich zum Headliner auf unzähligen Festivals – Marius Bear hat in wenigen Jahren eine einmalige Karriere hingelegt. Nun steht er erneut am Anfang. «Klar, manchmal habe ich Angst, mit der Zeit hier in Vergessenheit zu geraten und so alles, was ich mir erarbeitet habe, in den Sand zu setzen», gesteht er. «Gleichzeitig trage ich ein Grundvertrauen in mir.» – «Das kommt alles gut. Wir sind vorbereitet und wagen den Schritt nicht unüberlegt», meint Jasmine bestärkend.
Finanziell haben sie für den Anfang vorgesorgt. Langfristig aber müssen sie sich überlegen, wie es aussehen wird. Doch auch hier zeigt sich der Sänger entspannt: «Ich weiss, wo ich gestartet bin. Das zeigt mir, dass sich im Leben immer wieder neue Türen öffnen.» Jasmine hakt ein: «Es braucht Mut, Wohnung, Job, Sicherheit und Komfort hinter sich zu lassen. Doch Materielles ist unbedeutend für uns, weshalb wir mit wenig Geld auskommen. Solange wir uns haben, sind wir überall zu Hause und reich im Herzen.»
Und wer weiss, vielleicht kehren sie eines Tages doch wieder in die Heimat zurück – als verheiratetes Paar mit Kindern? Marius lächelt spitzbübisch: «Wir lassen uns vom Leben treiben. Schliessen hier alles ab und starten aufs Neue. Dann wird es kommen, wie es muss.»