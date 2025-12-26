Markus von Känel besitzt eine der grössten Spielzeugsammlungen der Schweiz

Wenn von heute auf morgen alle Hersteller verschwänden, wäre das zwar nicht der absolute Weltuntergang für ihn. «Es ist nicht so, dass ich keinen Stoff mehr hätte. Ich habe genug für drei Leben hier. Aber solange jemand etwas produziert, das mir gefällt, will ich es haben. Und wenn ich einen Gegenstand bestellt habe, kann ich es kaum erwarten, bis er da ist. Im Hinterkopf habe ich immer dieses Gefühl von früher, wenn ich etwas geschenkt bekam. Mit jeder neuen Figur hole ich mir also ein Stück Kindheit zurück. Was könnte es Schöneres geben?», fragt er strahlend.