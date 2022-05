Martin Fuchs sagt Clooney Adieu

Speziell war der Sieg in Leipzig auch deshalb, weil Fuchs dabei auf zwei verschiedene Pferde setzte: Chaplin und The Sinner – wobei vor allem Chaplin im entscheidenden Moment zur Hochform auflief. Für Fuchs ist die Entwicklung dieses Pferdes eine grosse Freude – auch weil er selber viel Zeit dafür investiert: «Clooney verfügte über ein grosses Mass an Talent. Mit Chaplin muss man sich vieles erarbeiten.»