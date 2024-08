Mehr als eine Million Menschen müssen in den vergangenen zehn Monaten vom Norden des Gazastreifens in den Süden flüchten. In Rafah, einer Stadt an der ägyptischen Grenze, leben sie unter erbärmlichen Bedingungen in überfüllten Zeltlagern. Anfang Mai startet die israelische Armee eine Offensive auf Rafah. Wieder werden diese Menschen vertrieben – ohne zu wissen, wo sie überhaupt hinsollen.