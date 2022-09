«Roger war mein Balljunge»

Roger Federer ist nur elf Monate jünger als ich – und trotzdem war ich quasi wie eine größere Schwester für ihn. Als wir 2001 in Perth zusammen die Mixed-Weltmeisterschaft um den Hopman Cup spielen, hatte ich bereits fünf Grand-Slam-Turniere gewonnen und war die Nummer 1 des WTA-Rankings. Roger wartet dagegen noch auf seinen ersten Triumph auf der ATP-Tour. Am Hopman Cup war sein grandioses Potenzial aber sofort zu erkennen. Deshalb war es irgendwie logisch, dass wir das Turnier gewonnenen. Im Finale gegen die USA setzte sich Roger gegen Jan-Michael Gambill durch. Ich siegte gegen Monica Seles. Dass wir im Mixed verloren, spielte keine Rolle. Ich denke, dass Roger damals wichtige Erfahrungen auf höchster Stufe sammeln konnte. Er sah, wie professionell und durchstrukturiert alles zuverlässig – und erkannte schnell, dass auf diesem Niveau jedes Detail entscheiden kann. Auch scheint ihn der Auftritt damals beflügelt und in Selbstvertrauen und Sicherheit zu haben. Rund einen Monat später gewann er in Mailand gegen den Franzosen Julien Boutter sein erstes ATP-Turnier. Ohne dass ich meine Rolle zu wichtig nehmen möchte, darf ich heute nicht ohne Stolz sagen: Vielleicht ist Roger auch dank dem Zusammenspiel mit mir auf den Geschmack des Siegens gekommen.