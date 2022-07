Martina Hingis amüsiert sich in Wimbledon königlich

Vergangene Woche und am Wochenende war der Star-Auflauf in Wimbledon unglaublich gross, alles was Rang und Namen hatte, liess sich blicken. Da durfte natürlich unser eigener Tennis-Export Martina Hingis (41) nicht fehlen. Statt aber auf dem Platz zu stehen und selbst um den Titel zu kämpfen, wie sie es einst tat, verfolgte sie das Spektakel von der Zuschauertribüne aus. Aber ganz nehmen liess sie es sich doch nicht, den Schläger in die Hand zu nehmen und ein Doppel zu spielen. Ansonsten amüsierte sie sich aber als Zuschauerin und das sogar in royaler Gesellschaft.