Mathilde Gremaud hat alles gewonnen – doch sie will mehr

Die Freizeit verbringt Mathilde Gremaud gern auf Rädern

Die Sonne scheint in La Roche, der Löwenzahn blüht. Mathilde Gremaud schwingt sich auf ihr Bike. Hier findet sie ähnliche Bedingungen wie im Freeskiing. «Der Lifestyle ist sehr ähnlich», erzählt sie. Biker sind Einzelsportler, die im Team trainieren und in einem Rennen ihr ganzes Können abrufen müssen. «Ausserdem denke ich beim Biken nicht ans Skifahren. Anders als am Strand, wo ich viel zu viel nachdenken würde.» Stillsitzen liegt ihr generell nicht. Die 24-Jährige ist permanent in Bewegung. «Wenn ich nichts mache, werde ich unruhig», erklärt sie ihre Rastlosigkeit. In ihrem Sport ist sie ständig unterwegs. Da geniesst sie es jetzt, mal zu Hause zu sein, Freunde aus Kindertagen zu treffen. «Und mit ihnen über Themen zu reden, die mit dem Skifahren nichts zu tun haben. Was sie alles erleben, ist spannend für mich.» Im Winter will sie dann wieder angreifen. Und sie freut sich auf Olympia 2026 in Mailand. Wo sie praktisch vor der Haustür performen kann. Dann ist auch ihre Familie dabei. Mit dieser Aussicht überwindet Mathilde Gremaud noch jedes mentale Tief.