Matt Buchli von 77 Bombay Street hat geheiratet

«Up in the Sky»-Sänger Matt Buchli (40) ist im siebten Himmel. Der Frontmann von 77 Bombay Street hat Freundin Michelle (30) in der Kirche von Scharans GR das Jawort gegeben. «Das Wetter hat perfekt mitgespielt», sagt er. «Und der Höhepunkt war, als ich Michelle sah, dass ich so eine wunderschöne Frau heiraten kann.»