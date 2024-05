Der Kanton Aargau musste sein Spital retten. Das Inselspital in Bern ist in Schieflage. Das Kispi in Zürich bekam eine 100-Millionen-Franken-Spritze. Das Krankenhaus Wetzikon ist in Nachlassstundung. Sind nicht das die wahren Probleme?

Es fehlt an einer koordinierten Versorgung und an einer überregionalen Spitalplanung. Wir haben nicht genug Hausärzte und Kinderärzte. Zudem rasseln wir in einen Pflegenotstand. Unsere Initiative ist ein erster Schritt in Richtung kostendämpfende Massnahmen.