Matthias Müller will das Rentenalter anheben

Müller war nicht immer ein Musterknabe. Oder wie er es sagt: «Ich war ein schwieriges Kind.» Einen Grossteil seiner Jugend verbringt er vor dem PC, spielt bis zu zehn Stunden am Tag Computerspiele. Die Noten werden schlechter, es reicht nicht für die Kanti. «Ich war verzweifelt, hatte keine Lehrstelle und bekam nur Absagen», erinnert sich Müller. Er geht in die Handelsmittelschule. «Dann wurde mir klar: So kann ich meinen Traum vom Anwalt begraben!» Er konzentriert sich aufs Lernen, schafft den Sprung ins Gymi, finanziert sein Jus-Studium an der HSG mit Nebenjobs und doktoriert an der Uni Zürich. «So habe ich gelernt: Ich kann vieles erreichen, wenn ich hart dafür arbeite.» Ein Glaubenssatz wie aus dem liberalen Lehrbuch.