Stau nervte die Promi-Gäste

Beinahe hätten einige der geladenen Eröfnnungsgäste den Anfang des Films verpasst. Denn in Zürich fand just am Abend des Openings eine Velo-Demo statt, was rund ums Bellevue, auf der Quaibrücke und darum auch auf dem Weg zum Kongresshaus zu einem kleineren Verkehrschaos führte. Und weil man in Abendgarderobe und schicken Schuhen schlecht mit dem Tram und noch schlechter zu Fuss an die ZFF-Eröffnung reisen kann, kamen einige Promis auf den letzten Drücker. Für den Weg vom Hotel Schweizerhof am Zürcher Hauptbahnhof zum Kongresshaus – eine Strecke von lediglich 2,5 Kilometern – benötigte Christa Rigozzi (39) fast vierzig Minuten und war dementsprechend leicht verstimmt bei ihrer Ankunft. Nach einem Gläschen Champagner war der Ärger aber schnell wieder vergessen.