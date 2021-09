Mauro Caviezel macht seine Liebe zu Nina öffentlich

So ärgerlich die Verletzung für die Saisonvorbereitung war, so schicksalhaft stellte sie sich für Caviezels Privatleben heraus. Denn ausgerechnet in dieser Situation traf er auf seine jetzige Partnerin. «Ich habe sie durch meine Verletzung kennengelernt», erzählt er. In welcher Beziehung Caviezel und Bienz sich zum ersten Mal begegnet sind, lässt der Skifahrer zwar offen. Für ihn aber ist seit dem Kennenlernen mit Nina klar: «Pech und Glück liegen nahe zusammen – irgendwo hast du Pech, dann wieder Glück.»