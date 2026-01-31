Mauro Lustrinellis Leben auf der anderen Seite

Neben dem Körperlichen legte er grossen Fokus auf mentales Training. Er habe seinen «Giele», wie er seine Spieler liebevoll mit italienischem Akzent nennt, eine echte Winner-Mentalität antrainiert. «Wenn wir ein Spiel verlieren, sage ich nicht: ‹Mist, wir haben verloren.› Sondern: ‹Schön – nächste Woche haben wir wieder die Chance zu gewinnen.›» Das Thun-Fieber hat die Schweiz erfasst. Die Spiele locken in der Regel über 8000 Zuschauer in die Stockhorn Arena. Der FC Thun ist ein verhältnismässig kleiner Klub. Die Stockhorn Arena fasst gerade einmal 10'000 Fans. Offizielle Zahlen gibt es zwar keine, doch klar ist: Die Spieler verdienen bei Weitem nicht so viel wie etwa beim finanzstarken FC Basel. Lustrinellis Mannschaft aber spielt dennoch mit Freude, mit Passion, mit Herz. Lustrinellis Rolle als Trainer? «Ich sehe mich als Leader. Ich will die Jungs inspirieren. Fussball ist zwar ein Teamsport, aber ich weiss aus meiner Zeit als Spieler, dass man trotzdem sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Meine Aufgabe ist es, aus jedem das Beste herauszuholen.» Das bestätigt auch Torwart Niklas Steffen (25). Dieser sagt: «Er fördert jeden gezielt und schafft damit die Grundlage, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln können.»