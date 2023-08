Gefunkt hat es im Spitalbett

Kennengelernt haben sich die beiden im Juni 2020 in einer Klinik in Rheinfelden AG. Mauro ist nach einer Operation seiner Achillessehne der Patient, Nina Bienz, gebürtige Aargauerin, seine Krankenschwester. Kurz zuvor ist beim Speed-Spezialisten im Konditionstraining die linke Achillessehne gerissen. Nach Mauros Spitalaufenthalt erlebt Nina dessen Achterbahnfahrt mit. Im Dezember 2020 feiert Mauro seinen ersten Weltcupsieg, einen Monat später stürzt er in einem Super- G-Training fürchterlich, erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma. Doch der Bündner kämpft sich zurück – trotz Sehstörungen. Im November 2022 der nächste Rückschlag: Sturz beim Comeback in Lake Louise, wieder gravierende Hirnverletzungen. Im Januar gibt der Bündner in Wengen BE seinen Rücktritt bekannt.