Seine kleine Schwester hält er fest umschlungen, kuschelt mit ihr und legt ihr die Hand sachte aufs Bäuchlein. So lässt es sich für klein Mahina gleich umso besser eine Mütze Schlaf genehmigen! In Sachen Haare steht das Mädchen seinem grossen Bruder derweil schon im Alter von zwei Wochen in nichts nach: Mit ihrer dunklen und satten Mähne hat die Kleine wie Mael schon einen echten Wildwuchs auf dem Kopf.