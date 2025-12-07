Max Hubacher steht neu mit seiner Mutter vor der Kamera

In der romantischen Komödie fragen sich Tom und Charlie nach 15 Jahren Partnerschaft, ob eine offene Beziehung die Lösung wäre – oder der Anfang vom Ende. Max Hubacher spricht an diesem Nachmittag gern über Toms Liebeschaos – über sein eigenes Liebesleben schweigt er konsequent. Das Private trennt er von der Arbeit. Genau deshalb war es für ihn die «letzte Idee», die eigene Mutter mit vor die Kamera zu holen. «Die Schauspielwelt ist mein eigener Bereich, und den habe ich bisher strikt für mich behalten.»



Als die Produktion noch jemanden für die Mutterrolle suchte, fiel irgendwann Christines Name. Ein Glücksfall! Die langjährige Radio-SRF-Redaktorin und Gesprächsleiterin hatte sich ohnehin vorgenommen, nach der Pensionierung Neues auszuprobieren.



«Max rief an und sagte: Die wollen, dass du meine Mutter spielst», erzählt Christine und lacht. «Ich so: ‹Was?› Und dann merkte ich, wie zurückhaltend Max reagierte. Da habe ich sofort gesagt: Nur, wenn es für dich stimmt. Ich finde es ja schon lustig, überhaupt gefragt zu werden.» Eine Woche später klingelt das Telefon erneut. Max hatte mit Freunden gesprochen, mit der Autorin Yvonne Eisenring geredet, die Rolle durchdacht. «Alle sagten: Wo ist das Problem? Probier es doch aus. Also habe ich mir gesagt: Es ist vielleicht an der Zeit, das Muster einmal zu durchbrechen. Und das bereue ich nicht, ich schwörs.»