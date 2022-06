Max Loongs Sohn Ryden muss den 5. Geburtstag ohne Papi feiern

Max Loong ist in Kroatien an einer Hochzeit

Auf den Instagram-Stories von Max Loong offenbart der zweifache Vater dann auch, warum er nicht beim Geburtstagsfest von Ryden dabei sein kann. Loong, der mit seiner Familie in Los Angeles wohnt, ist gerade in Kroatien in den Ferien. Auf der Insel Hvar ist er allem Anschein nach bei einer Hochzeit eingeladen. Ein Foto zeigt ihn mit der Festgesellschaft am Tisch sitzen, später erkundet die Gruppe das Städtchen und zu guter Letzt hüpfen alle ins Meer, um sich abzukühlen.