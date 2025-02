Mehr zur Person

Vom Praktikant schaffte es der Luzerner im Jahr 2000 in die Geschäftsleitung des SRF. «Teleboy», «Benissimo» und «Verstehen Sie Spass?» sind nur einige Formate, die der Fernsehprofi in seiner Karriere entwickelt und produziert hat. Der heute 82-Jährige gibt Wissen als Gastdozent an den Unis in Zürich und Freiburg weiter. Der Grossvater eines Mädchens lebt mit seiner Frau in Zürich.