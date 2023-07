Mehr als Schlager

Mit 14 nimmt sie Gesangsunterricht, tritt bei Volksfesten auf. Dann: Ausbildung zur Coiffeuse. Ein Jahr lang schneidet, färbt und föhnt sie Haare. Doch sie will Schlager. «Ich bin Schlager», sagt sie heute. Mit 19 tritt sie mit der damaligen Schlager-Queen Lys Assia auf – mit dem gemeinsamen Song «Sag mir, wo wohnen die Engel». Das Duo gewinnt 2007 die Schweizer Vorentscheidung zum Grand Prix der Volksmusik. Beim Final in Wien erreichen die beiden Platz 12 von 16. Immerhin. Doch die Zwillinge-Frau will mehr. Sie macht vier Jahre später noch eine Ausbildung an der Schule für Schauspiel in Hamburg, ändert ein bisschen ihren Namen, tritt neu nicht mehr als «Beatrice», sondern als «Beatrice Egli» auf.