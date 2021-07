«Mein Herz ist kalt»

Zwei Schauplätze mit Sexarbeiterinnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten – und genau deshalb typisch sind für dieses Gewerbe. Weil die Prostitution ein Potpourri aus Biografien und Lebensgeschichten ist. In der Schweiz prostituieren sich zwischen 13 000 und 25 000 Menschen – 95 Prozent sind weiblich, über drei Viertel kommen aus dem Ausland. Gemeinsam ist ihnen, dass sie eine Arbeit ausüben, die in der Schweiz seit 1942 legal, aber bis heute stigmatisiert ist. Und dass sie von den Corona-Massnahmen besonders betroffen waren. Wegen der Pandemie herrschte in Zürich über ein halbes Jahr lang ein Prostitutionsverbot. Beatrice Bänninger, die Geschäftsführerin von Isla Victoria, sitzt im engen Medizinraum in der Beratungsstelle, weils dort gerade am ruhigsten ist, und sagt: «Die Nachfrage nach Sex ist geblieben, Verbot hin oder her. Menschen arbeiten einfach weiter. Und sie arbeiten unter viel unsichereren Bedingungen.»