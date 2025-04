«Mein Leben fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen»

Heute wirkt Aurel Hassler rundum zufrieden, auch wenn er sieht, dass 100 Shows pro Jahr vielleicht etwas viel sein können – vor allem für seinen Vater. Wie die Stubete Gäng Altersprobleme in Angriff nimmt, was aus Aurel Hassler hätte werden können, wenn er mehr Biss gehabt hätte und was er an seinen Konzerten liebt – das und mehr erfahrt ihr im Video.