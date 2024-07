Mobbing und Kriminalität

Doch sein Leben war nicht immer so glamourös. Ganz im Gegenteil. Aufgewachsen ist er im tristen Glaubten-Quartier in Zürich, wo die Plattenbauten weit in den Himmel ragen. Erstmals nach rund 30 Jahren steht er wieder mittendrin. Der sonst so aufgeweckte Reto wirkt plötzlich nachdenklich. «Es ist komisch, hier zu sein. Grundsätzlich hatte ich auf dem Spielplatz viele schöne Momente. Gleichzeitig weiss ich noch genau, wo ein Nachbar Suizid begangen hat und wo wir beim Spielen ein Messer im Gebüsch gefunden haben, mit dem eine andere Nachbarin getötet wurde. Solche Ereignisse waren in den Genossenschaftswohnungen keine Seltenheit. Ich durchlebe gerade eine Achterbahnfahrt der Gefühle.»