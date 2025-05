«Mein Leben ist ein Rosamunde-Pilcher-Film»

«Dann hat es Kuss gemacht» – das ist nur einer der Hits, die Sängerin Monique (47) ihrer grossen Liebe Dani Kopp gewidmet hat. Seit 2017 sind sie ein Paar. Das berüchtigte verflixte siebte Jahr ging spurlos an ihnen vorüber. «Seit wir uns kennen, lebe ich wie in einem Rosamunde-Pilcher-Film. Zwischen uns passt kein Blatt Papier. Ich bin so happy», schwärmt Monique und schaut ihren Schatz liebevoll an. Ihr gemeinsamer Kosename ist übrigens «Schnü», ihr tägliches Ritual die Tasse Kaffee, die sie einander gegenseitig im Schlafzimmer zubereiten. Und ihre grosse Leidenschaft hat zwei Räder und heisst Vespa.