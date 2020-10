«Mein letzter Kuss ist schon ewig her»

Vier Monate lang hat er seine eigenen vier Wände deshalb nur fürs Nötigste verlassen. Diese teilt er gegenwärtig mit einer flauschigen Mitbewohnerin: Hündin Foxie. «Sie war eine grosse Stütze», schwärmt Büsser. «Es macht einen grossen Unterschied – auch wenn es ‹nur› ein Tier ist, das mit dir in der Wohnung ist. Es ist Leben da und du hast einen Grund oder musst sogar dreimal am Tag aus dem Haus.» Eine Gewohnheit hat er aber nicht erst seit der Isolationszeit angenommen. «Ich habe schon vor Corona mit meinem Hund gesprochen», sagt Büssi. «Ich bin so ein peinlicher Dude.»