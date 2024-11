«Mein Salon hat den von Genf überlebt»

Doch nicht nur Modellautos gehören zu Kraushaars Reich – auch unzählige andere Exponate aus der Welt der Automobile: Kühlerhauben von originalen Fahrzeugen, Mini-Tanksäulen, ein NSU-Wankelmotor und vieles mehr. Ein paar der Türklinken in seinem Haus hat er gegen Griffe echter Wagen ausgetauscht. Im Keller zeigt Kraushaar auf ein grosses Michelin-Männchen. Dieses entdeckte er in einer Buchhandlung in Südfrankreich. «Fünfmal ging ich in den Laden, erklärte dem Besitzer, wie gern ich das Männli hätte. An meinem letzten Ferientag schenkte er es mir.» Vielleicht habe hierzulande einer noch mehr Modellautos. «Doch zusammen mit all meinen anderen Sachen – da gibts keinen Zweiten.» Im Januar ist Kraushaar wie jedes Jahr einen Monat mit Abstauben beschäftigt. Dabei passt er auf wie ein Häftlimacher – damit ja keine winzige Kühlerfigur abbricht.