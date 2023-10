«Mein Sohn hat diesen Biss»

Nach über drei Jahrzehnten lebt Jürg Grossen (54) wieder mit seinen Eltern unter einem Dach. Im Mai sind Hans (79) und Annelies Grossen (79) von ihrem Haus in Frutigen BE ein paar 100 Meter weitergezogen in eine Wohnung bei ihrem Sohn. In das Wohn- und Bürogebäude, das dem Parteipräsidenten der Grünliberalen und seiner Frau gehört. «Von unseren drei Kindern sind zwei schon ausgezogen. Wir hatten wieder mehr Platz», sagt Grossen. «Wir bekommen Jürg aber deshalb nicht viel öfter zu Gesicht», sagt seine Mutter. «Manchmal sehe ich, dass das Licht in seinem Büro spätabends noch brennt. Dann denke ich mir: Jetzt ist Schluss, geh lieber schlafen.»