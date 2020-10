Die Mutterschaftszeit ist zu Ende, das neue Album am Start – eigentlich wäre Melanie Oesch bereit, wieder richtig auf der Bühne loszulegen. Aber eben, wäre: «Für mich geht die Reise sehr speziell weiter», sagt die Sängerin von «Oesch's die Dritten» in Anlehnung an den neuen Album-Titel. «Einerseits weil ich andere Gefühl habe jetzt als Mami und zweitens, weil weniger Auftritte sind. Sonst war immer viel los rund um den Album-Release.»